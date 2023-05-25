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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

На Харьковщине уже вторые сутки ищут 2-летнюю девочку — что известно о ребенке

Зникла Віолетта Мужечук
Фото: Нацполиция

В селе Скрипаи Чугуевского района Харьковской области уже вторые сутки разыскивают двухлетнюю Виолетту Мужечук.

23 мая девочка во дворе домовладения играла с братом-близнецом без присмотра взрослых, а затем пошла в неизвестном направлении.

Ее приметы: рост 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза.

Была одета в красную кофту и белые брюки. Боится автомобилей.

Известно, что девочка из многодетной семьи. Отец Виолетты защищает Украину от российских захватчиков, а мать ухаживает за детьми дома.

На Харьковщине уже вторые сутки ищут 2-летнюю Виолетту Мужечук — что известно о ребенке

Пропавшая Виолетта Мужечук. Фото: Нацполиция Харьковщины

На данный момент более 200 работников территориальных подразделений полиции, Управления уголовного розыска, волонтеры и неравнодушные граждане продолжают прочесывать местность, проверять дома, заброшенные здания, колодцы, лесополосу, водоемы и тд.

В полиции призывают граждан, владеющих какой-либо информацией о Виолетте Мужечук, сообщить по телефонам: 102, +380503055233 (дежурный ОП №2 Чугуевского РУП), (057) 7308300, +380684739530 (тел. дежурных частей УКР и ГУНП в Харьковской области), + 380675411000 (заместитель начальника УКР ГУНП в Харьковской области Бойко Олег Петрович) или другим удобным способом.

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Источник: Нацполиция
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