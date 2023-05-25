В КГГА заговорили о повышении тарифов за проезд в коммунальном транспорте
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявили, что не могут развивать услуги по перевозкам в столице из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков.
Об этом в эфире телеканала Киев сказал директор этого департамента Руслан Кандибор.
— Где еще такой дешевый проезд, как в Киеве? 6,50 грн. Может уже пора задуматься и депутатскому корпусу, и всей общественности о поднятии цены за проезд. Я уже буду говорить, что надо. Как нам развивать этот общественный транспорт, если он сегодня убыточен? Он на 300% дотационный, — сказал он.
По его словам, для развития общественного транспорта надо поднимать тарифы. Кандибор добавил, что тогда “совсем другой будет транспорт”.
С 16 мая в Киеве возобновили плату за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения в столице приостановили работу наземного транспорта. Со временем его постепенно восстановили, но проезд был бесплатным.
После возобновления платы тариф оставался на уровне 8 грн за разовую поездку. Зато у некоторых частных перевозчиков тарифы выросли. Подробнее со стоимостью проезда в коммунальном транспорте Киева вы можете ознакомиться в нашем материале.
Источник: Киев 24
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