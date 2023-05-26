МКИП обжаловал восстановление Стасюк в должности директора музея Голодомора

Министерство культуры и информационной политики обжаловало решение суда о восстановлении Олеси Стасюк в должности директора Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом сообщает издание Бабель.

Коломыйский городской суд Ивано-Франковской области 3 апреля 2023 года восстановил Стасюк на этой должности. В то же время, в МКИП считают ее увольнение законным, поэтому и подали апелляцию.

Стасюк обвиняют в нарушении условий трудового договора.

— В своем приказе Ткаченко указывает, что Стасюк не выполнила условий трудового договора — не продвигала авторитет музея на государственном и международном уровне. Во время суда МКИП предоставило доказательства в подтверждение этого. Но, по мнению ведомства, суд их не учел, — говорится в сообщении.

В МКИП напомнили о скандале, произошедшем осенью 2021 года вокруг музея Голодомора.

Что известно о скандале?

Осенью 2021 года Национальным музеем Голодомора были обнародованы выводы экспертиз о 10,5 млн жертв геноцида в 1932-33 годах.

Ряд ученых обратились с открытым письмом, в котором заявили, что музей причастен к фальсификации — информация об увеличении жертв не имеет основательных и фактологических исследований.

В ноябре Институт истории НАН предостерег от использования этих данных в законодательстве и призвал к созданию экспертной комиссии для дальнейших научных исследований.

Бывшая сотрудница музея сообщила о массовых увольнениях сотрудников и заявила, что пособие для учителей с сомнительными данными о 10,5 млн жертв готово к распространению в украинских школах. Издатель книги Марко Мельник обвинил музей в подделке издания.

МКИП просило Стасюк дать объяснения этой ситуации, однако она не предоставила ответа. В ведомстве отметили, что непредоставление информации по требованию министерства является ненадлежащим выполнением условий контракта, что стало основанием для ее увольнения.

Сейчас обязанности директора исполняет кандидат исторических наук Леся Гасиджак. Ее назначили в июле 2022 года.

Источник : The Бабель

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