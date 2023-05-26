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Общество
Валентина Андрейко, журналіст

Защищено: Враг сжег дома, люди остались под открытым небом: кто и как помогает Великой Дымерке, которая была в оккупации

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Coca-Cola, Война в Украине, Киевская область
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Защищено: Враг сжег дома, люди остались под открытым небом: кто и как помогает Великой Дымерке, которая была в оккупации
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Защищено: Враг сжег дома, люди остались под открытым небом: кто и как помогает Великой Дымерке, которая была в оккупации
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
Защищено: Враг сжег дома, люди остались под открытым небом: кто и как помогает Великой Дымерке, которая была в оккупации
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
Защищено: Враг сжег дома, люди остались под открытым небом: кто и как помогает Великой Дымерке, которая была в оккупации
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