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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить

Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить

Действие военного положения и общей мобилизации продолжено до 20 мая 2023 года. Таким образом мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Украинские мужчины, которых призвали, должны получить повестку. Какие существуют виды повесток в военкомат и как они выглядят — разбирались Факты ICTV.

Какие есть виды повесток

Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка.

  • Повестка для уточнения учетных данных

Этот вид повестки вручается призывнику для обновления информации. В общем уточняются данные относительно семейного положения, трудоустройства, наличия или отсутствия детей.

По результатам проверки мужчину могут освободить от службы в армии, например, при наличии ребенка.

Если вам поступила повестка такого типа, вы должны пройти медицинское обследование. Также к повестке прилагается ваша карточка исследования и медицинского осмотра.

  • Повестка на призыв в армию

В такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок.

Кроме того там указано, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное предписание (при наличии).

  • Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается мужчинам, которые прошли медкомиссию и признаны годными.

В основном мобилизационное распоряжение вручается во время объявления мобилизации.

В нем должно быть указано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как могут вручить повестку

На самом деле законодательством не определен четкий порядок, как именно нужно вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки где угодно: на улице, блокпосту, рабочем месте или по месту жительства.

Повестки готовят только работники ТЦК и СП. А вручать их должны только должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Стоит отметить, что вручение повестки не означает, что лицо сразу отправляют на фронт. Это прежде всего делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Повестку могут вручить:

  • лично в руки, по месту жительства или работы;
  • за ее получение не могут расписаться родители, жена или родственники;
  • ее могут оставить в дверях, бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка остается неподписанной.

Стоит отметить, что вы можете отказаться от вручения повестки в присутствии свидетелей, в частности, если документ заполнен с ошибками.

Составленный акт об отказе от получения повестки с подписью получателя передают в центр комплектования, а также могут направить в полицию.

Как выглядит повестка

Выглядит она как обычный документ. Это лист бумаги, где в верхней части указаны ваша фамилия, имя и отчество, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части — расписка лица, получающего документ.

На самом деле, единого образца повесток нет. В одних повестках можно увидеть формулировку предлагаю явиться, в других — приказ, приказываю.

Повістка - шаблон

Однако помните, неявка по повестке влечет за собой административную или уголовную ответственность. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях  неявка по вызову ТЦКСП в военное время влечет за собой наложение штрафа.

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