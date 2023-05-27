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Люди слышат только угрозы. Федоров рассказал о ситуации с зарплатами на ВОТ Запорожской области

російські окупанти
Фото: Getty Images

Оккупанты в Запорожской области месяцами не выплачивают местному населению заработные платы, а на все жалобы от людей отвечают угрозами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Такая ситуация есть в поселке Акимовка среди работников предприятия Райкомунсервис. Там люди уже третий месяц не видят заработанных денег. А на любые жалобы слышат только угрозы от руководства.

Похожая ситуация и в так называемом Мелитопольском государственном университете. Здесь коллектив также работает за спасибо.

По словам Ивана Федорова, периодически “голодные бунты” вспыхивают на тех или иных предприятиях оккупированной Запорожской области.

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Запорожская область, Зарплата, Мелітополь
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