Люди слышат только угрозы. Федоров рассказал о ситуации с зарплатами на ВОТ Запорожской области

Оккупанты в Запорожской области месяцами не выплачивают местному населению заработные платы, а на все жалобы от людей отвечают угрозами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Такая ситуация есть в поселке Акимовка среди работников предприятия Райкомунсервис. Там люди уже третий месяц не видят заработанных денег. А на любые жалобы слышат только угрозы от руководства.

Похожая ситуация и в так называемом Мелитопольском государственном университете. Здесь коллектив также работает за спасибо.

По словам Ивана Федорова, периодически “голодные бунты” вспыхивают на тех или иных предприятиях оккупированной Запорожской области.

В ночь на 21 мая Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области.

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