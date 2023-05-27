Люди слышат только угрозы. Федоров рассказал о ситуации с зарплатами на ВОТ Запорожской области
Оккупанты в Запорожской области месяцами не выплачивают местному населению заработные платы, а на все жалобы от людей отвечают угрозами.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Такая ситуация есть в поселке Акимовка среди работников предприятия Райкомунсервис. Там люди уже третий месяц не видят заработанных денег. А на любые жалобы слышат только угрозы от руководства.
Похожая ситуация и в так называемом Мелитопольском государственном университете. Здесь коллектив также работает за спасибо.
По словам Ивана Федорова, периодически “голодные бунты” вспыхивают на тех или иных предприятиях оккупированной Запорожской области.
В ночь на 21 мая Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области.