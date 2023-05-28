Украина вернула 17-летнего парня, которого оккупанты принудительно депортировали из Мариуполя

Украине удалось вернуть домой 17-летнего Вячеслава, которого российские военные принудительно депортировали из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— Наконец-то дома. На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава, — говорится в сообщении.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что парень рос без родителей.

Известно, что в 2021 году, когда парню было 15 лет, он начал обучение в Мариупольском высшем металлургическом училище.

— После захвата Мариуполя оккупанты депортировали Вячеслава в Шахтерск. Но парень оказался смелым и изобретательным. Нашел способ дать знать о себе и связаться с кем надо. Остальное — это усилия, терпение и настойчивость многих неравнодушных людей. Но сегодня парень уже с нами, — рассказала Верещук.

Фото: Минреинтеграции

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