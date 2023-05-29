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Валентина Летяк, редактор ленты

Минобороны работает над изменениями к прохождению военной службы в ВСУ

Минобороны работает над изменениями к прохождению военной службы в ВСУ
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Украины начало разработку изменений к положению о прохождении военной службы в ВСУ, в основе которых — стандарты кадрового менеджмента НАТО.

В новых правилах четко урегулируют нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

Среди других новаций:

  • назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим званиям;
  • установление минимальных и максимальных сроков выслуги и пребывания в воинском звании;
  • назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;
  • проведение ротации военных на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
  • лица, кандидатуры которых дважды отклоняли от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

После разработки и согласования проекта его должно рассмотреть и утвердить правительство, а затем — президент подписать указ о введении в действие соответствующего положения.

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Источник: Минобороны
ВСУ, Міноборони України, українські військові
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