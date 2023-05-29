Минобороны работает над изменениями к прохождению военной службы в ВСУ
Министерство обороны Украины начало разработку изменений к положению о прохождении военной службы в ВСУ, в основе которых — стандарты кадрового менеджмента НАТО.
В новых правилах четко урегулируют нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.
Среди других новаций:
- назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим званиям;
- установление минимальных и максимальных сроков выслуги и пребывания в воинском звании;
- назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;
- проведение ротации военных на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
- лица, кандидатуры которых дважды отклоняли от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.
После разработки и согласования проекта его должно рассмотреть и утвердить правительство, а затем — президент подписать указ о введении в действие соответствующего положения.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко