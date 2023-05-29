Опека над пожилыми людьми: как оформить и какие документы необходимы

Многие пожилые люди нуждаются в особой заботе. Причиной этого могут быть разнообразные болезни, которые делают человека недееспособным.

Официально оформленная опека (или попечительство) над пожилым человеком позволяет защитить его интересы и обеспечить достойные условия жизни.

Как оформить опеку над пожилым человеком и какие документы необходимы 2023 — узнавали Факты ICTV.

Что предполагает опека над пожилым человеком

Сегодня в Украине существует два вида опекунства:

патронаж , условия которого согласовываются с патронируемым человеком и прописываются в договоре;

, условия которого согласовываются с патронируемым человеком и прописываются в договоре; опека в полном объеме, предусмотренная для недееспособных лиц.

На роль опекунов и попечителей могут претендовать совершеннолетние граждане с абсолютной дееспособностью.

Не могут быть опекунами люди:

с серьезными заболеваниями (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие расстройства, злокачественные новообразования 3-4 стадий, инфекции);

с травмами, которые привели к получению инвалидности первой группы;

лишенные родительских прав в результате добровольного отказа или судебного решения;

с алкогольной или наркотической зависимостью;

с непогашенной судимостью по любой статье УК Украины;

с судимостью по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан.

Если вы хотите установить опеку над пожилым человеком, вы должны пройти медицинский осмотр и специальные подготовительные курсы.

Как оформить опеку

Важно отметить, если дееспособность пожилого человека ограничена, ему назначается попечитель, а если лицо признают полностью недееспособным — опекун.

Соответственно, оформить опеку над пожилым человеком вы сможете лишь в случае признания его судом недееспособным лицом.

Адвокат Иван Черкашин отмечает, что опека может быть установлена только над недееспособным лицом, а главный признак таких людей – лицо не может осознавать свои действия и руководить ими.

— Лицо признается недееспособным исключительно по решению суда. То есть невозможно в органах опеки оформить опеку или признать лицо недееспособным. Для этого есть специальная судебная процедура в рамках отдельного производства, – говорит адвокат.

Черкашин добавляет, что в суд нужно подать соответствующий документ — заявление о признании лица недееспособным. Также в заявлении можно сразу указать второе условие — установление опеки над таким лицом. Или вопрос опеки можно решить потом с органами опеки и попечительства.

— После такого, как заявление попадает в суд, собирается судебное заседание и рассматривается вопрос. Суд обращает внимание на документы и поданные заявления и в случае наличия всех оснований назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Во время этой экспертизы профессиональные врачи (как правило, это комиссия из трех человек) делают вывод — осознает лицо значение своих действий или нет, — добавляет адвокат.

Сразу после признания судом недееспособности лица орган опеки принимает решение об установлении опеки над этим человеком.

Затем кандидат в опекуны должен подать в органы опеки соответствующие документы о своем состоянии здоровья, доходе, жилье и т.д.

Опека над недееспособным пожилым человеком может быть оформлена по инициативе других лиц. Для этого необходимо направить запрос в местный орган опеки и попечительства, который, в свою очередь, соберет доказательства и передаст заявление в суд.

Акт о признании недееспособности пожилого человека вступает в силу через месяц после принятия. До этого момента решение можно обжаловать.

Какие документы нужны

После того как человека признали недееспособным, потенциальному опекуну следует обратиться в органы опеки с пакетом документов.

У вас должны быть:

Заявление об оформлении попечительства.

Акт о признании недееспособности лица (выдает суд).

Копия паспортов потенциального опекуна и подопечного — также необходимо предъявить оригиналы.

Справка о составе семьи потенциального опекуна и подопечного, а также заявления от совершеннолетних членов твоей семьи о предоставлении согласия на назначение тебя опекуном.

Заключение о состоянии здоровья, справка об отсутствии судимости и справка или право на доходы за последние шесть месяцев.

Копии документов, доказывающих твои родственные связи с потенциальным подопечным.

Справка из лечебного учреждения, если подопечный находится на лечении.

Документы, подтверждающие наличие жилплощади.

В течение недели после подачи заявления органы опеки проверяют жилищные условия и определяют, нет ли препятствий для назначения.

Если вам предоставили опеку над пожилым человеком, к вам перейдут обязанности по снабжению подопечного необходимыми вещами и продуктами, поддержанию его здоровья и распоряжению его средствами.

Эти обязанности выполняются безвозмездно (за исключением некоторых случаев), но государство предоставляет опекунам ряд льгот.

Как получить льготы

Чтобы получить социальные льготы и выплаты, опекун должен обратиться с письменным заявлением на их получение в районные государственные администрации или в Центр предоставления административных услуг.

К заявлению следует приложить следующие документы:

паспорт лица или другой документ, удостоверяющий личность, которая нуждается в предоставлении социальных услуг;

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, в котором указывается РНОКНП, или копия паспорта;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной МЗ (при наличии инвалидности);

копия решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании недееспособным лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг (для недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);

копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя лицу, которое нуждается в предоставлении социальных услуг (при наличии опекуна или попечителя);

документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства;

копия паспорта опекуна или попечителя лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг (при наличии опекуна или попечителя);

справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии).

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