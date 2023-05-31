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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Если пришла повестка о мобилизации: список необходимых вещей

Если пришла повестка о мобилизации: список необходимых вещей
Фото: Генштаб ВСУ

Недавно Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа 2023 года.

Таким образом, в 2023 году мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Хоть мобилизованных обеспечивают всеми необходимыми вещами и продовольствием, все же стоит подготовиться и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые точно пригодятся на войне.

Но обратите внимание, что окончательный перечень вещей зависит от рода войск и времени года. Факты ICTV узнавали, что нужно взять с собой при мобилизации, и подготовили список необходимых вещей.

Что брать на войну — перечень необходимых вещей

Во время мобилизации боец получает форму, бронежилет, каску, иногда в этот комплект входит рюкзак или баул. Однако обеспечение в воинских частях разное, поэтому будьте готовы к тому, что форма может не подойти по размеру или вызовет сомнения в надежности.

Поэтому лучше иметь собственный комплект необходимого снаряжения и формы, чтобы вы были уверены в надежности и качестве.

Одежда и обувь

  • Тактическая комфортная обувь — кроссовки, ботинки или берцы, предназначенные для военнослужащих (выбирайте исключительно сезонную обувь).
  • Запасные стельки.
  • Высокие резиновые сапоги.
  • Резиновые тапочки.
  • Несколько пар качественных носков (не синтетические и с антибактериальной пропиткой).
  • Несколько комплектов термобелья, которое хорошо выводит влагу и сохраняет тепло.
  • Две-три пары трусов.
  • Два комплекта формы (подходящей по времени года). Выбирайте с уставным пикселем.
  • Несколько пар тактических перчаток.
  • Тактическая маскировочная сетка на голову.
  • Тактический многофункциональный убор (это что-то похожее на повязку для шеи и лица, которая защищает от ветра, солнца, пыли и холода).
  • Пончо, на случай дождя или ветра.
  • Головной убор — на лето это камуфляжная панама или кепка, зимой — шапка, балаклава.

Амуниция и принадлежности

  • Бронежилет и плиты к нему четвертого класса НАТО.
  • Военный шлем с баллистической защитой.
  • Тактические защитные очки-маска.
  • Тактический противогаз, рассчитанный на длительное использование в любых погодных условиях.
  • Спальник.
  • Туристический коврик.
  • Средства для чистки оружия — специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.
  • Тактическая аптечка.

Дополнительные принадлежности

  • Часы (в резиновом или пластиковом корпусе, противоударные, с подсветкой циферблата).
  • Фонарик — маленький светодиодный на одну батарейку.
  • Батарейки (2-3 шт.)
  • Два ножа — складной и большой в чехле.
  • Складная ложка-вилка и металлическая кружка.
  • Очки солнцезащитные с пластиковыми стеклами в прочной оправе и пылезащитные с поролоновым уплотнителем, но не с зеркальными стеклами.
  • Рюкзак (черного или защитного цвета, желательно от 60 л объема).
  • Карримат обыкновенный и маленький поясничный (для сидения).
  • Нитки и иглы (белые, черные, зеленые).
  • Зажигалка.
  • Спички.
  • Складная лопата.
  • Рубило.
  • Маленькие и большие мусорные пакеты.
  • Газовая горелка.
  • Веревка.
  • Суперклей.

Также не забывайте о личных документах. Их лучше носить в пакете с замком zip-lock.

Техника

  • Военный тактический тепловизор с минимальной дальностью 300 м. Нужен не на всех позициях.
  • Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.
  • Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.
  • Пауэрбанки. Лучше иметь большой и меньший.
  • Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.
  • Бинокль.

Средства личной гигиены

  • Зубная паста и щетки в специальном чехле.
  • Мыло туалетное 2-3 куска и хозяйственное 1-2 куска.
  • Туалетная бумага.
  • Туристическое полотенце.
  • Кусачки для ногтей.
  • Бритва и пена для бритья (по желанию).
  • Крем увлажняющий (лучше солнцезащитный).
  • Антибактерицидный спрей.
  • Салфетки сухие и влажные.
  • Туристические фильтры для воды.
  • Сухой душ.
  • Камуфляжная краска для лица.
  • Сухой спирт.

Личная аптечка

  • Средство от комаров.
  • Таблетки от диареи, простуды, боли.
  • Ваши обязательные лекарства.
  • Антибиотики и противобактериальные препараты.
  • Активированный уголь.
  • Обезболивающие и жаропонижающие препараты.
  • Сосудосуживающие капли в нос.
  • Лейкопластырь (от мозолей на хлопковой основе).

Пища

  • Высококалорийная пища, шоколад. Еды должно быть с собой хотя бы на несколько дней.
  • Вода и емкость, в которой ее носить (например, фляга).
  • Чай, кофе, сгущенное молоко, сухофрукты, орехи.
  • Консервы, хлебцы, галеты или несладкий крекер.
  • Соль, сахар в одноразовых пакетиках.
  • Растворимый кофе.
  • Для курильщиков: сигареты из расчета на две недели.
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Если пришла повестка о мобилизации: список необходимых вещей

Источник: Суспільне
Война в Украине, мобілізація
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