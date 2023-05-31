Если пришла повестка о мобилизации: список необходимых вещей

Недавно Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа 2023 года.

Таким образом, в 2023 году мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Хоть мобилизованных обеспечивают всеми необходимыми вещами и продовольствием, все же стоит подготовиться и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые точно пригодятся на войне.

Но обратите внимание, что окончательный перечень вещей зависит от рода войск и времени года. Факты ICTV узнавали, что нужно взять с собой при мобилизации, и подготовили список необходимых вещей.

Что брать на войну — перечень необходимых вещей

Во время мобилизации боец получает форму, бронежилет, каску, иногда в этот комплект входит рюкзак или баул. Однако обеспечение в воинских частях разное, поэтому будьте готовы к тому, что форма может не подойти по размеру или вызовет сомнения в надежности.

Поэтому лучше иметь собственный комплект необходимого снаряжения и формы, чтобы вы были уверены в надежности и качестве.

Одежда и обувь

Тактическая комфортная обувь — кроссовки, ботинки или берцы, предназначенные для военнослужащих (выбирайте исключительно сезонную обувь).

Запасные стельки.

Высокие резиновые сапоги.

Резиновые тапочки.

Несколько пар качественных носков (не синтетические и с антибактериальной пропиткой).

Несколько комплектов термобелья, которое хорошо выводит влагу и сохраняет тепло.

Две-три пары трусов.

Два комплекта формы (подходящей по времени года). Выбирайте с уставным пикселем.

Несколько пар тактических перчаток.

Тактическая маскировочная сетка на голову.

Тактический многофункциональный убор (это что-то похожее на повязку для шеи и лица, которая защищает от ветра, солнца, пыли и холода).

Пончо, на случай дождя или ветра.

Головной убор — на лето это камуфляжная панама или кепка, зимой — шапка, балаклава.

Амуниция и принадлежности

Бронежилет и плиты к нему четвертого класса НАТО.

Военный шлем с баллистической защитой.

Тактические защитные очки-маска.

Тактический противогаз, рассчитанный на длительное использование в любых погодных условиях.

Спальник.

Туристический коврик.

Средства для чистки оружия — специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.

Тактическая аптечка.

Дополнительные принадлежности

Часы (в резиновом или пластиковом корпусе, противоударные, с подсветкой циферблата).

Фонарик — маленький светодиодный на одну батарейку.

Батарейки (2-3 шт.)

Два ножа — складной и большой в чехле.

Складная ложка-вилка и металлическая кружка.

Очки солнцезащитные с пластиковыми стеклами в прочной оправе и пылезащитные с поролоновым уплотнителем, но не с зеркальными стеклами.

Рюкзак (черного или защитного цвета, желательно от 60 л объема).

Карримат обыкновенный и маленький поясничный (для сидения).

Нитки и иглы (белые, черные, зеленые).

Зажигалка.

Спички.

Складная лопата.

Рубило.

Маленькие и большие мусорные пакеты.

Газовая горелка.

Веревка.

Суперклей.

Также не забывайте о личных документах. Их лучше носить в пакете с замком zip-lock.

Техника

Военный тактический тепловизор с минимальной дальностью 300 м. Нужен не на всех позициях.

Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.

Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.

Пауэрбанки. Лучше иметь большой и меньший.

Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.

Бинокль.

Средства личной гигиены

Зубная паста и щетки в специальном чехле.

Мыло туалетное 2-3 куска и хозяйственное 1-2 куска.

Туалетная бумага.

Туристическое полотенце.

Кусачки для ногтей.

Бритва и пена для бритья (по желанию).

Крем увлажняющий (лучше солнцезащитный).

Антибактерицидный спрей.

Салфетки сухие и влажные.

Туристические фильтры для воды.

Сухой душ.

Камуфляжная краска для лица.

Сухой спирт.

Личная аптечка

Средство от комаров.

Таблетки от диареи, простуды, боли.

Ваши обязательные лекарства.

Антибиотики и противобактериальные препараты.

Активированный уголь.

Обезболивающие и жаропонижающие препараты.

Сосудосуживающие капли в нос.

Лейкопластырь (от мозолей на хлопковой основе).

Пища

Высококалорийная пища, шоколад. Еды должно быть с собой хотя бы на несколько дней.

Вода и емкость, в которой ее носить (например, фляга).

Чай, кофе, сгущенное молоко, сухофрукты, орехи.

Консервы, хлебцы, галеты или несладкий крекер.

Соль, сахар в одноразовых пакетиках.

Растворимый кофе.

Для курильщиков: сигареты из расчета на две недели.

Источник : Суспільне

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