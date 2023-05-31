Если пришла повестка о мобилизации: список необходимых вещей
Недавно Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа 2023 года.
Таким образом, в 2023 году мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.
Хоть мобилизованных обеспечивают всеми необходимыми вещами и продовольствием, все же стоит подготовиться и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые точно пригодятся на войне.
Но обратите внимание, что окончательный перечень вещей зависит от рода войск и времени года. Факты ICTV узнавали, что нужно взять с собой при мобилизации, и подготовили список необходимых вещей.
Что брать на войну — перечень необходимых вещей
Во время мобилизации боец получает форму, бронежилет, каску, иногда в этот комплект входит рюкзак или баул. Однако обеспечение в воинских частях разное, поэтому будьте готовы к тому, что форма может не подойти по размеру или вызовет сомнения в надежности.
Поэтому лучше иметь собственный комплект необходимого снаряжения и формы, чтобы вы были уверены в надежности и качестве.
Одежда и обувь
- Тактическая комфортная обувь — кроссовки, ботинки или берцы, предназначенные для военнослужащих (выбирайте исключительно сезонную обувь).
- Запасные стельки.
- Высокие резиновые сапоги.
- Резиновые тапочки.
- Несколько пар качественных носков (не синтетические и с антибактериальной пропиткой).
- Несколько комплектов термобелья, которое хорошо выводит влагу и сохраняет тепло.
- Две-три пары трусов.
- Два комплекта формы (подходящей по времени года). Выбирайте с уставным пикселем.
- Несколько пар тактических перчаток.
- Тактическая маскировочная сетка на голову.
- Тактический многофункциональный убор (это что-то похожее на повязку для шеи и лица, которая защищает от ветра, солнца, пыли и холода).
- Пончо, на случай дождя или ветра.
- Головной убор — на лето это камуфляжная панама или кепка, зимой — шапка, балаклава.
Амуниция и принадлежности
- Бронежилет и плиты к нему четвертого класса НАТО.
- Военный шлем с баллистической защитой.
- Тактические защитные очки-маска.
- Тактический противогаз, рассчитанный на длительное использование в любых погодных условиях.
- Спальник.
- Туристический коврик.
- Средства для чистки оружия — специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.
- Тактическая аптечка.
Дополнительные принадлежности
- Часы (в резиновом или пластиковом корпусе, противоударные, с подсветкой циферблата).
- Фонарик — маленький светодиодный на одну батарейку.
- Батарейки (2-3 шт.)
- Два ножа — складной и большой в чехле.
- Складная ложка-вилка и металлическая кружка.
- Очки солнцезащитные с пластиковыми стеклами в прочной оправе и пылезащитные с поролоновым уплотнителем, но не с зеркальными стеклами.
- Рюкзак (черного или защитного цвета, желательно от 60 л объема).
- Карримат обыкновенный и маленький поясничный (для сидения).
- Нитки и иглы (белые, черные, зеленые).
- Зажигалка.
- Спички.
- Складная лопата.
- Рубило.
- Маленькие и большие мусорные пакеты.
- Газовая горелка.
- Веревка.
- Суперклей.
Также не забывайте о личных документах. Их лучше носить в пакете с замком zip-lock.
Техника
- Военный тактический тепловизор с минимальной дальностью 300 м. Нужен не на всех позициях.
- Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.
- Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.
- Пауэрбанки. Лучше иметь большой и меньший.
- Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.
- Бинокль.
Средства личной гигиены
- Зубная паста и щетки в специальном чехле.
- Мыло туалетное 2-3 куска и хозяйственное 1-2 куска.
- Туалетная бумага.
- Туристическое полотенце.
- Кусачки для ногтей.
- Бритва и пена для бритья (по желанию).
- Крем увлажняющий (лучше солнцезащитный).
- Антибактерицидный спрей.
- Салфетки сухие и влажные.
- Туристические фильтры для воды.
- Сухой душ.
- Камуфляжная краска для лица.
- Сухой спирт.
Личная аптечка
- Средство от комаров.
- Таблетки от диареи, простуды, боли.
- Ваши обязательные лекарства.
- Антибиотики и противобактериальные препараты.
- Активированный уголь.
- Обезболивающие и жаропонижающие препараты.
- Сосудосуживающие капли в нос.
- Лейкопластырь (от мозолей на хлопковой основе).
Пища
- Высококалорийная пища, шоколад. Еды должно быть с собой хотя бы на несколько дней.
- Вода и емкость, в которой ее носить (например, фляга).
- Чай, кофе, сгущенное молоко, сухофрукты, орехи.
- Консервы, хлебцы, галеты или несладкий крекер.
- Соль, сахар в одноразовых пакетиках.
- Растворимый кофе.
- Для курильщиков: сигареты из расчета на две недели.
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