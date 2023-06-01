Кабмин поручил ОВА эвакуировать детей из детдомов и интернатов в зоне боевых действий
Кабинет министров Украины утвердил сегодня порядок временной эвакуации и возвращения детей, которые проживают и учатся в учреждениях круглосуточного пребывания.
Как объяснил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет об эвакуации из домов ребенка, спецучреждений, приютов для детей, интернатов.
Кабмин поручил областным военным администрациям (ОВА) вывозить детей из заведений, расположенных в зоне боевых действий:
- менее чем в 50 км от границы с РФ;
- менее чем в 100 км от временно оккупированной территории Украины.
Как объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, принятое сегодня постановление вводит механизм:
- эвакуации статусных детей (т. е. детей, получивших статус сирот и лишенных родительской опеки);
- возвращения таких детей в Украину при их выезде за пределы нашей страны.
Этот процесс будет происходить согласно четкому плану. Его будут разрабатывать на основании формы, утвержденной Минсоцполитики, Минреинтеграции и МВД.
Для каждого случая возвращения детей будут составлять индивидуальный план с указанием сроков и исполнителей. Перед возвращением будет составлен акт о соответствии здания заведения (детдома, приюта, интерната) требованиям безопасности.
Какие еще решения относительно детей принял Кабмин
Члены Кабмина изменили ряд постановлений об усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, перемещенных из зоны боевых действий или с временно оккупированных территорий.
– Снимаем бюрократические преграды по устройству их в дома семейного типа и приемные семьи, в частности за рубежом, и относительно возвращения их в Украину, — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что систему учета таких детей планируют усовершенствовать.
Кроме того, правительство расширило право на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий. Эту процедуру упростили для временно перемещенных детей. Указанный статус после завершения войны и победы Украины позволит ребенку претендовать на компенсацию от РФ.
Как известно, в начале марта Кабинет министров утвердил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. С детьми могут быть эвакуированы их родители или законные представители.
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