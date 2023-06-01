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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Кабмин поручил ОВА эвакуировать детей из детдомов и интернатов в зоне боевых действий

Евакуація дітей
Фото: Getty Images

Кабинет министров Украины утвердил сегодня порядок временной эвакуации и возвращения детей, которые проживают и учатся в учреждениях круглосуточного пребывания.

Как объяснил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет об эвакуации из домов ребенка, спецучреждений, приютов для детей, интернатов.

Кабмин поручил областным военным администрациям (ОВА) вывозить детей из заведений, расположенных в зоне боевых действий:

  • менее чем в 50 км от границы с РФ;
  • менее чем в 100 км от временно оккупированной территории Украины.

Как объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, принятое сегодня постановление вводит механизм:

  • эвакуации статусных детей (т. е. детей, получивших статус сирот и лишенных родительской опеки);
  • возвращения таких детей в Украину при их выезде за пределы нашей страны.

Этот процесс будет происходить согласно четкому плану. Его будут разрабатывать на основании формы, утвержденной Минсоцполитики, Минреинтеграции и МВД.

Для каждого случая возвращения детей будут составлять индивидуальный план с указанием сроков и исполнителей. Перед возвращением будет составлен акт о соответствии здания заведения (детдома, приюта, интерната) требованиям безопасности.

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Какие еще решения относительно детей принял Кабмин

Члены Кабмина изменили ряд постановлений об усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, перемещенных из зоны боевых действий или с временно оккупированных территорий.

– Снимаем бюрократические преграды по устройству их в дома семейного типа и приемные семьи, в частности за рубежом, и относительно возвращения их в Украину, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что систему учета таких детей планируют усовершенствовать.

Кроме того, правительство расширило право на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий. Эту процедуру упростили для временно перемещенных детей. Указанный статус после завершения войны и победы Украины позволит ребенку претендовать на компенсацию от РФ.

Как известно, в начале марта Кабинет министров утвердил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. С детьми могут быть эвакуированы их родители или законные представители.

Источник: Кабмин, МинВОТ
Война в Украине, Денис Шмыгаль, Евакуація, Кабінет міністрів
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