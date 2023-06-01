Коллаборантка вывезла в РФ чужого ребенка и оформила опекунство ради денег. Мать вернула дочь

Жительница одного из сел Херсонской области Светлана в интервью Фактам ICTV рассказала историю о том, как ей удалось вернуть из России свою 15-летнюю дочь Алину.

В октябре 2022 года село находилось под оккупацией российских солдат. В магазинах были только российские продукты, оккупанты раздавали свою гуманитарку. Светлана отмечает, что продукты негде было брать, поэтому должны были соглашаться на российскую “гуманитарку”.

Жила в том же селе мать пятерых детей Евгения, которая, по словам Светланы, связалась с российским солдатом — готовила ему еду, стирала вещи и тому подобное. А девушка Алина ходила к Евгении нянчить ее маленьких детей, потому что та их постоянно оставляла.

Как-то Евгения начала наговаривать Алине, что скоро в село должны зайти украинские солдаты, и якобы будут расстреливать тех, кто общался с оккупантами. Светлана говорит, что если так, то расстрелять пришлось бы все село.

Затем Евгения рассказала, что россияне готовят депортацию населения через Каховку. Светлана ответила, что является украинкой и не будет никуда выезжать.

— Видно, Евгения начала подговаривать Алину, из-за чего мы поссорились. Я не пускала ребенка никуда в тот день. Но не заметила, как дочь взяла свое свидетельство о рождении и убежала. И в шесть часов вечера российские солдаты вывезли Алину вместе с Евгенией в сторону Каховки, — рассказала Светлана и отметила, что паспорт дочери все же удалось у нее забрать.

Женщина утром пошла к российскому коменданту и рассказала, что у нее незаконно вывезли ребенка. Тот заверил, что дочь в Россию не вывезут, потому что она несовершеннолетняя, и ее вернут. Однако даже через три дня ребенка никто не вернул, а оккупационный комендант только пожимал плечами.

Старшие дочери Светланы как-то переписывались с одной девушкой в Facebook, которая в свою очередь проговорилась, что общается с Евгенией. Удалось в соцсети найти страницу Евгении и Алины.

По словам Светланы, она полгода не знала, что с дочерью, и не имела никакой связи с ней. У Алины не было собственного телефона, а Евгения своего не давала, потому что не хотела, чтобы родители знали, где находится девушка.

Причина, почему Евгения так поступила с Алиной, — ей нужна была нянька для собственных детей. Именно так Евгения использовала Алину, когда еще жили в деревне.

Кроме того, в России Евгения оформила себя опекуном Алины и получала за это деньги, которые забирала себе.

— Только через полгода я смогла пообщаться со своим ребенком в Viber. Потом мне помогли найти контакты благотворительной организации Save Ukraine. Я к ним позвонила и сообщила, что нашла свою дочь, которую незаконно вывезли в Россию. И попросила их помочь вернуть ее домой, — рассказала Светлана.

Как оказалось, Алину вывезли в Мордовию. Через Save Ukraine удалось узнать и передать адрес проживания девушки.

По словам Светланы, Евгения имеет пророссийские взгляды. В РФ также выехали ее мать и сестра. А вот брат Евгении служит в ВСУ, и еще одна сестра тоже осталась в Украине.

Светлана благодарна организации Save Ukraine за то, что помогли вернуть дочь Алину. Сама же девушка рассказала маме, что сначала Евгения относилась к ней неплохо, а когда уже оформила опекунство и начала получать деньги, то и отношение резко ухудшилось.

Евгения успела сделать Алине российское свидетельство о рождении и почти был готов паспорт. Если бы Алина получила паспорт, то ее из России не выпустили бы.

— Паспорт был готов. Евгения должна была ехать его забирать. Но тут я приехала, и она не успела этого сделать. Как только Женя узнала, что я еду, то сразу отказалась от опекунства над Алиной и отправила моего ребенка в реабилитационный центр в другом селе, — рассказала Светлана.

Женщина радуется, что удалось вернуть свою дочь. Да и сама Алина давно поняла и жалеет о своем поступке. Девушка понимает, что лучше с мамой и в Украине.

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