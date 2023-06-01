Укрпочта выпустила марку с детскими рисунками
Укрпочта выпустила новую марку — с детскими рисунками об Украине.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
Он отметил, что у нас лучшие, мужественные и креативные дети, которые сделали все максимально по-взрослому:
- Получили техническое задание на уникальный дизайн марки и, можно сказать, приняли участие в тендере.
- Всеукраинский Совет выбрал абсолютных победителей.
- Победители перевыполнили план, поэтому взяли всех.
Тираж почтового блока — 135 000 экземпляров. Стоимость марочного листа 100 грн, из которых 40,00 грн пойдут на благотворительность, а именно: на помощь тем, кому труднее всего, — детским домам и детям, которые потеряли родителей, подчеркнул Смилянский.
Почтовый набор состоит из марочного листа, художественного конверта и открытки. Выпуск доступен в городских отделениях Укрпочты по всей стране. Также почтовые наборы будут продаваться онлайн в официальном почтовом магазине Укрпочты и маркетплейсах eBay и Amazon.
Фото: Игорь Смилянский
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко