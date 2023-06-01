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Укрпочта выпустила марку с детскими рисунками

марка Укрпошти

Укрпочта выпустила новую марку — с детскими рисунками об Украине.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Он отметил, что у нас лучшие, мужественные и креативные дети, которые сделали все максимально по-взрослому:

  • Получили техническое задание на уникальный дизайн марки и, можно сказать, приняли участие в тендере.
  • Всеукраинский Совет выбрал абсолютных победителей.
  • Победители перевыполнили план, поэтому взяли всех.

Тираж почтового блока — 135 000 экземпляров. Стоимость марочного листа 100 грн, из которых 40,00 грн пойдут на благотворительность, а именно: на помощь тем, кому труднее всего, — детским домам и детям, которые потеряли родителей, подчеркнул Смилянский.

Почтовый набор состоит из марочного листа, художественного конверта и открытки. Выпуск доступен в городских отделениях Укрпочты по всей стране. Также почтовые наборы будут продаваться онлайн в официальном почтовом магазине Укрпочты и маркетплейсах eBay и Amazon.

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Укрпошта

Фото: Игорь Смилянский

Украина, Укрпочта
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