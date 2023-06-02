Омбудсмен рассказал, нужно ли мужчинам-переселенцам снова становиться на военный учет

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, нужно ли мужчинам-переселенцам после изменения фактического места жительства в справке ВПЛ становиться на воинский учет.

По его словам, этот вопрос регулируется в соответствии с Правилами воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденных постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487.

Призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть в соответствующие органы для снятия с воинского учета и в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства стать на воинский учет.

Для того, чтобы снять себя или стать на воинский учет, нужно прибыть лично и иметь с собой паспорт гражданина Украины и военно-учетный документ.

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