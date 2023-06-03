Карта боевых действий на 03.06.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня. Россияне сосредоточены на полной оккупации Луганской и Донецкой областей — за сутки там состоялось 29 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 03.06.2023

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары в районе Огирцево Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леонивка и Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Середина Буда, Ромашково, Атинское, Бессаловка, Беловоды, Басовка, Юнаковка, Покровка, Новодмитровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спирного в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спирного — Донецкой.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области, а также ракетный — по Дружковке. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Враг нанес авиаудары по Марьинке и Катериновке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Камышеваха и Новоандреевка Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Потери РФ в войне на 03.06.2023:

личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано,

танков — 3829 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед,

артиллерийских систем — 3533 (+32) ед,

РСЗО — 582 (+7) ед,

средств ПВО — 342 (+7) ед,

самолетов — 313 ед,

вертолетов — 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28) ед,

крылатых ракет — 1132 (+15) ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед,

специальной техники — 475 (+10) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 465-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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