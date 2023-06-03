На Харьковщине парень украл у любимой миллион гривен и тратил на шопинг

На Харьковщине 26-летний парень украл со счета своей девушки миллион гривен и перечислил деньги на свой криптокошелек. Мошенника отправили под стражу.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

У пары были доверительные отношения, поэтому мужчина знал, что девушка имеет на банковском счете почти 1,2 млн грн, которые она получила в качестве дивидендов от ведения хозяйственной деятельности.

Девушка не скрывала свой пароль от телефона, поэтому парень мог беспрепятственно им пользоваться. Именно в телефоне злоумышленник нашел пароль от банковского приложения и совершил несколько транзакций на свой банковский счет на общую сумму 1 млн гривен.

Чтобы девушка ничего не заметила, молодой человек переводил деньги в разный период времени, а после этого удалял уведомления с телефона. Украденные деньги он клал на свой криптокошелек, а после этого тратил на покупки.б

Но впоследствии девушка заметила исчезновение денег со счета.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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