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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине усиливают контроль за пересечением границы по системе Шлях — ГПСУ

Виїзд за кордон, кордон України
Фото: Depositphotos

В Украине усиливают меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы гражданами, внесенными в систему Шлях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ГПСУ, сейчас 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

В Госпогранслужбе отметили, что 126 лицам сообщено о подозрении, а еще четыре человека осуждены.

Указанные решения приняли после того, как граждане противоправно использовали систему Шлях для того, чтобы помочь другим выехать за границу и больше не возвращаться на территорию Украины, отмечают в ГПСУ.

В частности, недавно в Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, который уличен во внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему Шлях. Всего Служба безопасности Украины нейтрализовала около 10 схем уклонения от призыва на военную службу.

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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Госпогранслужба, Границы Украины
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