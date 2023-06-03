В Украине усиливают контроль за пересечением границы по системе Шлях — ГПСУ
В Украине усиливают меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы гражданами, внесенными в систему Шлях.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ГПСУ, сейчас 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.
В Госпогранслужбе отметили, что 126 лицам сообщено о подозрении, а еще четыре человека осуждены.
Указанные решения приняли после того, как граждане противоправно использовали систему Шлях для того, чтобы помочь другим выехать за границу и больше не возвращаться на территорию Украины, отмечают в ГПСУ.
В частности, недавно в Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, который уличен во внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему Шлях. Всего Служба безопасности Украины нейтрализовала около 10 схем уклонения от призыва на военную службу.
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