Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов и 68 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили почти 600 российских оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне на 03.06.2023:
- личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3829 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3533 (+32) ед,
- РСЗО — 582 (+7) ед,
- средств ПВО — 342 (+7) ед,
- самолетов — 313 ед,
- вертолетов — 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28) ед,
- крылатых ракет — 1132 (+15) ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед,
- специальной техники — 475 (+10) ед.
1 июня ВСУ сожгли 27 вражеских артиллерийских систем, 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 15 танков, 12 боевых бронированных машин, семь единиц специальной техники, две единицы средств противовоздушной обороны.
Источник: Генштаб ВСУ
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