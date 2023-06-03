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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов и 68 единиц тяжелой техники

За сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов и 68 единиц тяжелой техники
Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили почти 600 российских оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 03.06.2023:

  • личного состава — около 209 470 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3829 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7502 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3533 (+32) ед,
  • РСЗО — 582 (+7) ед,
  • средств ПВО — 342 (+7) ед,
  • самолетов — 313 ед,
  • вертолетов — 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3165 (+28) ед,
  • крылатых ракет — 1132 (+15) ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6289 (+22) ед,
  • специальной техники — 475 (+10) ед.

1 июня ВСУ сожгли 27 вражеских артиллерийских систем, 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 15 танков, 12 боевых бронированных машин, семь единиц специальной техники, две единицы средств противовоздушной обороны.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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