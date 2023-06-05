Тайный проект ГУР МО. Black Box уже нанес врагу ущерб более чем на $700 млн
Результаты работы Black Box можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и вражеской территории. Только в течение последнего месяца он нанес оккупантам ущерб более чем на $700 млн.
Об этом сообщают в Генеральном управлении разведки Украины.
В течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и на других целях.
Как пояснил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, это лишь часть информации о Black Box, которую сейчас можно обнародовать.
– Более $700 млн — наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализацию боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне, – сказал он.
Black Box – это совместный тайный проект Главного управления разведки (ГУР) МОУ, Фонда компетентной помощи армии Вернись живым и блогера Игоря Лаченкова.
С начала 2023 года в рамках проекта аккумулировано уже более 270 млн грн. Это позволило нанести существенный ущерб оборонному сектору врага и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент.
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