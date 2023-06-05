В Рубежном оккупанты заставляют стихийных торговцев и ФЛП получать российские паспорта

В оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают местным стихийным торговцам запретить работать, если те не получат российские паспорта.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Так же оккупанты давят и на физических лиц-предпринимателей. ФЛП необходимо до 30 июня сделать перерегистрацию своей деятельности, а для этого нужно иметь российский паспорт.

Захватчики отмечают, что вышеназванные сроки прохождения процедуры обозначены федеральным законом и продлены не будут.

В оккупированном Северодонецке так называемая администрация бывает в городе периодически, и у нее нет времени выслушивать проблемы граждан, подчеркивает Лысогор.

Существует значительная задолженность по заработной плате — кто-то не видел денег с октября, кто-то — с Нового года.

Ранее Артем Лысогор сообщил, что жители Луганщины, которые выехали в Россию, имеют проблемы с оформлением государственных услуг. Особенно это коснулось тех, кто пытается оформить пенсионные выплаты.

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