Обращений не очень много: Соболевский рассказал, как проходит эвакуация с Херсонщины

По состоянию на утро 7 июня с правобережной части Херсонщины эвакуировали около 1 400 человек.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

— Около 1 400 человек обратились к местным властям для эвакуации. Подавляющее большинство — это автомобильный и автобусный транспорт. Также был эвакуационный поезд, но небольшое количество людей использовало эту возможность. По состоянию на сейчас не очень большое количество людей обращается, потому что из наиболее пострадавших районов люди выехали вчера. Сейчас уровень воды уже не увеличивается, соответственно, не увеличивается количество людей, которым надо выехать, — сказал он.

Соболевский подчеркнул, что оккупационные власти полностью провалили эвакуацию с временно захваченного левобережья Херсонщины.

— По моему мнению, они не собирались этим (эвакуацией, — Ред.) заниматься. Первые движения в этом направлении они начали делать где-то вчера в 12:00. Комендантский час никто не отменил, российские военные не были привлечены к эвакуационным процессам, они наоборот мешали работать волонтерам, которые там остались, создавали препятствия, — сказал он.

По словам Соболевского, на левобережье ситуация очень тяжелая, и единственное решение — привлечение международных организаций, чтобы они оказывали давление на Российскую Федерацию.

Заместитель главы Херсонского облсовета надеется, что в области не будет ни одного населенного пункта, который будет полностью затоплен водой.

Фото: Наталия Гуменюк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.