Вон РФ из ООН: под офисом в Киеве прошла акция из-за позиции по Каховской ГЭС

Под офисом ООН в Киеве 8 июня проходит акция протеста с требованием признать подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ, а саму страну изгнать из Организации.

Возле здания собралось более 100 человек. Они держат плакаты с надписями: Россия — это террористическое государство, Вон Россию из ООН и Остановите геноцид.

До сих пор в ООН фактически никак не отреагировали на подрыв 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС и не ответили на запросы Украины о помощи пострадавшим.

Під будівлею представництва ООН у Києві проходить акція протесту — учасники скандують “Ганьба” і “Геть росію з ООН”. Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН. pic.twitter.com/ujMnKIT4Yk — qwest (@qwest__) June 8, 2023

Під офісом ООН у Києві проходить акція протесту Більше ста людей вийшли з плакатами «Росія – це терористична держава», «Геть росію з ООН», «Зупиніть геноцид». pic.twitter.com/nZsadgBSyK — Київ Зараз (@KyivNOW) June 8, 2023

Накануне на нескольких автомобилях ООН, которые оставили припаркованными в Киеве, неравнодушные украинцы наклеили надпись Useless, что с английского переводится как бесполезный или ненужный.

Таким образом они выразили позицию относительно бездействия ООН после террористического акта РФ на Каховской ГЭС.

Фото: @qwest

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