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Валентина Летяк, редактор ленты

Вон РФ из ООН: под офисом в Киеве прошла акция из-за позиции по Каховской ГЭС

Акція під офісом ООН у Києві

Под офисом ООН в Киеве 8 июня проходит акция протеста с требованием признать подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ, а саму страну изгнать из Организации.

Возле здания собралось более 100 человек. Они держат плакаты с надписями: Россия — это террористическое государство, Вон Россию из ООН и Остановите геноцид.

До сих пор в ООН фактически никак не отреагировали на подрыв 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС и не ответили на запросы Украины о помощи пострадавшим.

Накануне на нескольких автомобилях ООН, которые оставили припаркованными в Киеве, неравнодушные украинцы наклеили надпись Useless, что с английского переводится как бесполезный или ненужный.

Таким образом они выразили позицию относительно бездействия ООН после террористического акта РФ на Каховской ГЭС.

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Фото: @qwest

акція, Война в Украине, Військові злочини, Каховська ГЕС, Київ, ООН, Російська агресія, Теракты
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