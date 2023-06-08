Вон РФ из ООН: под офисом в Киеве прошла акция из-за позиции по Каховской ГЭС
Под офисом ООН в Киеве 8 июня проходит акция протеста с требованием признать подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ, а саму страну изгнать из Организации.
Возле здания собралось более 100 человек. Они держат плакаты с надписями: Россия — это террористическое государство, Вон Россию из ООН и Остановите геноцид.
До сих пор в ООН фактически никак не отреагировали на подрыв 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС и не ответили на запросы Украины о помощи пострадавшим.
Під будівлею представництва ООН у Києві проходить акція протесту — учасники скандують “Ганьба” і “Геть росію з ООН”. Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН. pic.twitter.com/ujMnKIT4Yk
— qwest (@qwest__) June 8, 2023
Під офісом ООН у Києві проходить акція протесту
Більше ста людей вийшли з плакатами «Росія – це терористична держава», «Геть росію з ООН», «Зупиніть геноцид». pic.twitter.com/nZsadgBSyK
— Київ Зараз (@KyivNOW) June 8, 2023
Накануне на нескольких автомобилях ООН, которые оставили припаркованными в Киеве, неравнодушные украинцы наклеили надпись Useless, что с английского переводится как бесполезный или ненужный.
Таким образом они выразили позицию относительно бездействия ООН после террористического акта РФ на Каховской ГЭС.
Фото: @qwest