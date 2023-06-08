Мобилизация в Украине 2023: какое количество человек могут мобилизовать из одной семьи

Всеобщая мобилизация — это пополнение ВСУ новыми военнослужащими по всей территории страны.

Такая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления в государстве. В этот период мобилизации подлежат все граждане (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

Недавно Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа 2023 года. Соответственно, граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг, могут мобилизовать на военную службу.

Факты ICTV узнали, какое количество человек могут мобилизовать из одной украинской семьи и в каких случаях украинцы не подлежат мобилизации.

Могут ли мобилизовать двух/трех человек из одной семьи

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, в Украине нет четкого закона, который бы запрещал мобилизацию всех членов семьи.

Так же, в Украине не определено точное количество лиц из одной семьи, которое имеют право мобилизовать во время военного положения.

— Соответственно, могут мобилизовать всех. И мужа, и жену, и совершеннолетних детей. Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их могут призвать на военную службу, — говорит Кравец.

Однако здесь есть исключение. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, призыву не подлежат.

В таком случае, близкими родственниками считаются:

муж;

жена;

сын;

дочка;

отец;

мать;

дедушка;

бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

— То есть, если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовывать, — добавляет Кравец.

Также адвокат приводит еще одно исключение. Если семья воспитывает несовершеннолетних детей, то этих деток не могут оставить одних!

Согласно ст. 2 ЗУ О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы.

— Если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену — нет! Но, если все дети совершеннолетние, то могут забрать и мужа, и жену, и совершеннолетних детей. То есть всю семью, — отмечает юрист.

Каких лиц из семьи не могут мобилизовать на службу

Не подлежат призыву на военную службу во время военного положения:

мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины — опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (по видам нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — которые удерживают детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, ухаживающие за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), нуждающиеся в постоянном уходе;

мужчины и женщины, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен;

те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое нуждается в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, женщина или мужчина, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие ;

; мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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