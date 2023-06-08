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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Платформа UNITED24 запустила сбор денег на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС

Херсон
Фото: ГСЧС

UNITED24 запустила сбор средств, что пойдут на помощь в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС, которую российские военные взорвали в ночь на 6 июня, уничтожив одно из крупнейших водохранилищ Украины. Это вызвало крупнейшую за десятки лет экологическую катастрофу в Европе.

Для того, чтобы помочь преодолеть последствия трагедии, фандрейзинговая платформа UNITED24 запустила сбор Поможем спасателям.

– Последствия подрыва Каховской ГЭС огромные! В зоне подтопления оказались 26 населенных пунктов деоккупированной части Херсонской области, под угрозой – Николаевская область, поэтому любая помощь будет ценной для нас. Также вода сносит взрывоопасные устройства и мины, которые или детонируют из-за движения, или покрываются илом, что затрудняет разминирование. Для их обезвреживания тоже необходимо специальное оборудование, – говорят в Государственной специальной службе транспорта.

На собранные средства приобретут лодки, мотопомпы, фонари, гидрокостюмы, спасательную технику для экстренных служб Украины. Однако полный масштаб катастрофы станет понятным, когда сойдет вода, поэтому Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственная специальная служба транспорта, которые занимаются спасением, эвакуацией и преодолением последствий трагедии, будут дополнять перечень потребностей.

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екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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