Что делать абитуриентам, не попавшим на НМТ из-за подрыва ГЭС: объяснение УЦОКО

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, могут подать заявление на дополнительную сессию.

Об этом директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

Речь идет о поступающих, которые после подрыва ГЭС оказались в зоне подтопления.

– Участники, которые находятся в зоне подтоплений, не могут уехать, находятся в той экологической катастрофе, смогут пройти тестирование в дополнительную сессию. Сейчас им важно сохранить жизнь, о другом мы позаботимся. Им следует подать заявления для участия в дополнительной сессии. Это можно сделать онлайн, – отметила Вакуленко.

Она также сообщила, что явка на НМТ за предыдущие дни составляет около 93%.

Во время воздушных тревог абитуриенты ожидают в укрытии столько, сколько возможно, с учетом особенностей работы конкретного временного экзаменационного центра. Если он работает в две смены, а тревога затянулась, то участникам НМТ предлагают дополнительную сессию оценивания.

Тестирование проходит и за рубежом. Если абитуриент по уважительной причине не смог попасть на НМТ в другой стране, он может в течение трех дней, включая день прохождения тестирования, подать заявление для участия в дополнительной сессии.

– Если вы просто опоздали, то для вас уже место создаваться не будет. То есть вы упустили свой шанс для прохождения тестирования, — подчеркнула Вакуленко, добавив, что речь идет о дополнительной сессии.

Как известно, основная сессия Национального мультипредметного теста стартовала 5 июня и продлится до 23 июня. Дополнительная сессия НМТ планируется на 11-24 июля.

На сайте УЦОКО указано, что участники, не принявшие участие в основной сессии НМТ по уважительным причинам, в течение трех рабочих дней (со дня тестирования) могут подать заявление об участии в дополнительной сессии. Его нужно подавать в региональный центр оценивания качества образования, который регистрировал абитуриента.

Кроме того, следует предоставить один из документов, где указаны факты и обстоятельства, которые могут служить основанием для допуска к дополнительной сессии.

Это можно сделать одним из способов: с помощью почтовой связи; по электронной почте; лично заявителем или через уполномоченное им лицо.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.