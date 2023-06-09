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Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV
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Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи

Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи
Чтобы их поразрывало! Видео, как в затопленном Херсоне спасатели эвакуировали две семьи

В Херсоне спасатели продолжают вывозить местных жителей, чьи дома и квартиры затопило из-за разрушения Каховской дамбы.

На месте побывала команда журналистов Фактів ICTV и вместе со спасателями помогала людям.

Так, из одного многоквартирного дома удалось эвакуировать семью, которая с самого начала войны никуда не выезжала. Однако сейчас всю их улицу, да и прилегающие затопило настолько, что вода почти достигает окон первого этажа — вход в подъезд полностью под водой.

Люди решили уехать из своего дома, потому что нашли квартиру в другом месте в Херсоне — говорят, что проживать там будут бесплатно.

Еще одной семье помогли собрать вещи — на надувной лодке спасатели подплыли к затопленному дому и помогли людям залезть на крышу подъезда. А дальше люди через окна попали в сам подъезд, а затем и в свою квартиру. Они собрали самые необходимые вещи, после чего людей вывезли в безопасное место.

— Чтобы их (русских, — Ред.) поразрывало! — жалуется жительница дома.

Спасатели говорят, что уже почти все желающие на правом берегу эвакуировались.

Также спасатели сейчас развозят помощь тем, кто остался.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что сейчас подъем уровня воды уже не фиксируется, однако ситуация остается сверхсложной и работы как в Херсоне, так и в других населенных пунктах, очень много.

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Фото: Факти ICTV
Каховська ГЕС, Новости Херсона, Херсон
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