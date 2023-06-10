Эвакуированные из-за подрыва ГЭС люди получат статус и выплаты ВПЛ – Минсоцполитики

Граждане, которые вынуждены эвакуироваться из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, теперь считаются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и могут получать соответствующие выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона Єдині новини.

Она заверила, что пострадавшие в результате подрыва ГЭС украинцы, которые принадлежат к уязвимым категориям населения (пенсионеры, люди с инвалидностью и т.д.), продолжат получать все выплаты.

Те же, кто выехал из подтопленных регионов, будут иметь статус ВПЛ. Даже если они будут находиться на новом месте жительства недолго, пока не ликвидируют последствия подтопления.

– Мы понимаем, что эти люди становятся внутренне перемещенными лицами. Поэтому они по месту своего нового жительства, пусть даже краткосрочного, будут иметь статус внутренне перемещенных лиц, и те выплаты, которые под это предусмотрены, — подчеркнула Жолнович.

Она напомнила, что речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере:

3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн – для всех других взрослых лиц.

Жолнович заверила, что средств на это хватит, поскольку немного людей хотят эвакуироваться. Многие украинцы рассчитывают на скорое возвращение в свои дома.

Министерство соцполитики вместе с волонтерами и международными организациями также помогает пострадавшим, которые пользовались средствами реабилитации (колесными креслами, палками, костылями), но потеряли их во время затопления. Уже сформированы списки людей и потребностей.

Жолнович уточнила, что за пострадавшими из-за теракта на ГЭС украинцами сохранятся монетизированные субсидии.

Кроме того, Кабинет министров уже наработал алгоритм, чтобы люди, жилье которых разрушено или повреждено, ВПЛ не платили за коммунальные услуги.

Как известно, оккупационные войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов.

На левом берегу Днепра захватчики бросили людей на произвол судьбы, не осуществили оповещение и эвакуацию, не позволили международным организациям открыть гуманитарные коридоры для спасения. Кроме того, оккупанты изъяли у людей все плавсредства, фактически обрекая их на гибель.

Согласно перехвату Службы безопасности Украины, к подрыву Каховской ГЭС причастна диверсионная группа войск РФ.

Источник : Минсоцполитики

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.