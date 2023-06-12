Даже звери более моральны, чем вы, россияне: обращение Зеленского

Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей. Сегодня в результате одного из таких обстрелов убиты три человека, еще 10 человек ранены, из них двое полицейских.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении за 11 июня 2023 года.

— Это была эвакуация из Кардашинки, села на левобережье Херсонщины. Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах, еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать. Даже звери более моральные, чем вы, российское государство, — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за этот день, каждую боевую бригаду и подразделения, которые сейчас в боях и на позициях.

— Спасибо вам! Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта, — сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент поблагодарил всех военных, полицейских, спасателей, волонтеров, врачей, местные власти, которые сейчас помогают спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС.

— Особенно благодарим тех, кто помогает доставать людей, в частности, с оккупированных территорий. Это очень сложно, опасно, это особый героизм. Спасибо за каждую спасенную жизнь, — отметил глава государства.

Президент рассказал, что сегодня Украина сделала очередной санкционный шаг против тех, кто помог уничтожить свободу на территории РФ и выполняет одну из ключевых ролей в репрессиях в Украине и внутри России.

По его словам, 178 человек были добавлены в санкционные списки по представлению Службы безопасности Украины.

— И мы сделаем все, чтобы каждый из этого списка помощников российской диктатуры отвечали реально за все, что они наделали против людей и свободы. За каждую сломанную судьбу и каждое преступное решение, которое помогло России превратиться в государство-террориста, — утверждает он.

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