ВСУ захватили очередную позицию врага под Авдеевкой: обнародовано видео
Вооруженные силы Украины захватили вражескую позицию на Авдеевском направлении. В то же время украинские воины подвинули линию фронта.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на службу связей с общественностью 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которая входит в военное соединение мотопехотных войск ВСУ.
— На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, — отмечают в Генштабе ВСУ.
В Генштабе обнародовали видео захвата позиции украинскими воинами. На кадрах можно увидеть бой, отступление и уничтожение живой силы врага, занятие позиции, закрепление на ней украинских военных и доставку боекомплекта. Видео датируется 4 июня.
— Освободили Херсон — освободим и Донецк. Смелость наших парней просто зашкаливает, — отмечают в Генштабе ВСУ.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова