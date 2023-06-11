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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

ВСУ захватили очередную позицию врага под Авдеевкой: обнародовано видео

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины захватили вражескую позицию на Авдеевском направлении. В то же время украинские воины подвинули линию фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на службу связей с общественностью 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которая входит в военное соединение мотопехотных войск ВСУ.

— На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта, — отмечают в Генштабе ВСУ.

В Генштабе обнародовали видео захвата позиции украинскими воинами. На кадрах можно увидеть бой, отступление и уничтожение живой силы врага, занятие позиции, закрепление на ней украинских военных и доставку боекомплекта. Видео датируется 4 июня.

— Освободили Херсон — освободим и Донецк. Смелость наших парней просто зашкаливает, — отмечают в Генштабе ВСУ.

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ВСУ захватили очередную позицию врага под Авдеевкой: обнародовано видео

Авдеевка, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, українські військові
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