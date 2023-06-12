Лодки для ВСУ, восстановление жилья и психологическая поддержка: Vulkan Casino передает на благотворительность миллионы гривен

Лодки для Сил спецопераций, восстановление поврежденных домов и психологическая поддержка пострадавших — самые актуальные направления помощи, которые выбрал бренд Vulkan Casino.

Украинский лицензированный оператор Vulkan Casino рассказал, какие социальные проекты поддержал в рамках благотворительной акции Зажигай огонь победы за последние три месяца.

Пять лодок Zodiac MK3 GR получил 73-й морской центр Сил спецопераций ВСУ для реализации тактических военных задач. Благотворительный фонд Коло нашел и закупил необходимые модели на 1,9 млн грн, которые выделила команда Vulkan Casino.

В центре объясняют, что выбрали эту модель именно из-за ее максимального удобства в передвижении в местах с низкой проходимостью: заболоченной местностью, узкими протоками, реками с малыми глубинами и труднопроходимыми участками. Дополнительное преимущество модели — весовая загрузка лодки, что позволяет перевозить дополнительное вооружение и использовать транспортное средство для медицинской эвакуации раненых.

Еще один благотворительный взнос в размере 1,9 млн грн, который был перечислен фонду Коло, потратили на закупку 500 медицинских аптечек украинского производства по стандарту IFAK 2 NATO. Они содержат кровоостанавливающие жгуты, окклюзионные торакальные повязки, назофарингеальные воздуховоды и т. п. Благотворительный фонд уже получил положительные отзывы от военных медиков о качестве и удобстве доставленных им аптечек.

Благотворительный фонд Запорука обратил внимание на все еще острую необходимость в психологической помощи пострадавшим. Звонков не становится меньше, даже несмотря на появление других горячих линий — в среднем в месяц приходится около 450 консультаций. Все чаще обращаются военные или их родные, и это одна из самых сложных категорий обращений — наши защитники нуждаются в длительной терапии и восстановлении. Также фонд получает много запросов от людей в депрессивных состояниях, и, к сожалению, увеличивается количество запросов от людей с психиатрическими диагнозами.

Vulkan Casino сделал очередной перевод на 300 тыс. грн и оплатил еще 500 психологических консультаций. За весь период акции компания закупила 1 500 консультаций, которые покрыли более чем трехмесячную работу специалистов. Команда бренда отметила, что собирается поддерживать этот благотворительный проект и в дальнейшем.

Добровольческий строительный батальон Добробат продолжает восстанавливать жилье и объекты социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях. Vulkan Casino передал 1,2 млн грн, за счет которых было отремонтировано восемь домов в Демидове, Гостомеле, Ирпене, Ромнах, Николаеве и Горенке. Жители этих домов — пенсионеры, люди с инвалидностью и несовершеннолетние дети — были вынуждены оставаться в поврежденных домах или искать убежища у родственников, потому что не имели средств на ремонт.

Напомним, что все благотворительные инициативы от Vulkan Casino реализовываются в рамках акции Зажигай огонь победы с ноября 2022 года. В ней главным двигателем сборов являются игроки. От их активности и суммы выигрыша зависит, сколько компания отправит средств на нужды армии и восстановления страны — Vulkan Casino фиксирует каждую победу игрока и отправляет не менее 1% от суммы выигрыша на благотворительность из собственных средств. Игроки получают собственные выигрыши в полном объеме. За весь период акции удалось собрать более 10 млн грн.

— Когда мы запускали благотворительную акцию, то не могли представить, насколько охотно наши игроки поддержат эту идею и насколько даже 1% может быть весомым. Он превратился в миллионы гривен, которые в свою очередь стали психологическими консультациями, полевыми печами, медоборудованием в больницы, инструментами для протезирования и многим другим критически необходимым, — говорит СМО Vulkan Casino UA Евгений Крюков. — Это вдохновляет продолжать акцию и показывает дух побед наших пользователей. Посмотрите топ-25 игроков месяца на нашем сайте и вклад с их игровых побед в благотворительный сбор — это вас приятно удивит.

Полную информацию о благотворительных проектах и отчетность за все время проведения акции можно найти на сайте Vulkan Casino.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.