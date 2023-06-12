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Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить

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Фото: НБУ

22 апреля 2022 года в Киеве Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

Целью этого соглашения является предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.

Факты ICTV узнавали, выплачивает ли Красный Крест денежную помощь украинцам и как получить поддержку от организации.

2 500 грн от Красного Креста — действительна ли помощь

Факты ICTV направили официальный запрос в Красный Крест Украины, где сообщили, что сейчас организация не оказывает денежную помощь внутренне перемещенным лицам в размере 2500 грн.

— Да, действительно, сейчас при поддержке Красного Креста Украины действует денежная помощь для населения в рамках государственной программы Прихисток, которой предусмотрены выплаты людям, которые на безвозмездных условиях разместили в своих жилых помещениях ВПЛ, — сообщили в организации.

Размер выплат осуществляется согласно тарифу 14,77 грн на 1 день за 1 ВПЛ (30,00 грн на 1 день за 1 ВПЛ в период октябрь-март, то есть в осенне-зимний период).

Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день. Программа стартовала в апреле 2022 года и покрывает все регионы, кроме Луганской области и АР Крым.

В соответствии с постановлением КМУ от 19 марта 2022 года № 333 Об утверждении порядка компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц, компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья, или их представителями, арендаторами жилья государственной или коммунальной собственности, наследниками, которые приняли наследство, и безвозмездно размещали в своих домах ВПЛ.

— Лица, изъявившие желание разместить в своих жилых помещениях внутренне перемещенных лиц, вносят сведения относительно таких помещений, доступных для бесплатного размещения в соответствующей административно-территориальной единице, в вебресурс Прихисток или подают такую информацию в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районного в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации, — отмечают в Красном Кресте.

На основании представленных сведений исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районные в г. Киеве госадминистрации, соответствующие военные администрации формируют перечень жилых помещений, доступных для бесплатного размещения ВПЛ в соответствующей административно-территориальной общине.

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