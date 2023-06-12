Когда вернется летняя жара: синоптик назвала дату

Постепенное потепление начнется со вторника, 13 июня, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

— Вторник станет переходным днем от холода, охватившего многие регионы Украины, к наконец-то восстановлению летнего тепла. От +10 уже оторвемся — до +28 еще не дойдем. Все постепенно, — подчеркнула она.

По ее словам, завтра максимальная температура ожидается на Востоке, в Центре и на Юге — от +20 до +26 градусов, на Севере — от +16 до +18 (Житомирская, Черниговская, Киевская области), а в Сумской — до +20.

Холоднее всего будет в западных регионах, где в течение дня +12 +18 градусов.

Диденко говорит, что 13 июня дожди прекратятся, только на Юге и Прикарпатье вероятны дожди с грозами, а днем – и в Черкасской области.

В Киеве, по ее прогнозам, существенные осадки маловероятны, воздух прогреется до +17 +19, если выйдет солнце, возможно +20.

— В дальнейшем, со среды, градусы будут набирать обороты в сторону повышения. В большинстве областей Украины ожидается в течение недели теплая или очень теплая погода, — подытожила она.

По прогнозам Укргидрометцентра, 13 июня в Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные дожди.

Температура ночью +9 +16, днем в западных и северных областях +15 +20, на остальной территории +21 +26.

В последующие двое суток, 14 и 15 июня, в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, лишь на Севере, в четверг и на Юге страны без осадков.

Ночью +12 +18, днем 14 июня +20 +25, 15 июня, кроме Запада и Востока, +23 +28.

Источник : Укргидрометцентр

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