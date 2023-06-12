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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Когда закон №8401 об отмене 2% налога для ФЛП вступит в силу

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Законопроект №8401, которым отменяется 2% налог для ФЛП, должен был вступить в силу 1 июля 2023 года. Однако соответствующие изменения были отложены на более поздний срок.

—  Держите новость: отмена “единого налога 2%”, отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО — всего этого с 1 июля не будет, — написал член Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк.

Он отметил, что “новая дата события неизвестна, но точно уже не 1 июля”.

29 мая за соответствующий документ проголосовали 227 народных депутатов.

Что изменит закон №8401

Закон №8401 отменит не только 2% налог для ФЛП, но и неуплату единого налога для ФЛП I и II групп.

Также будет возобновлено проведение документальных проверок и применение штрафных санкций. Они предусмотрены за нарушение налогового законодательства; правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ; порядка использования РРО/ПРРО.

Более подробно Факты ICTV писали об изменениях, предлагаемых проектом закона №8401 в материале.

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Стоит отметить, что этот законопроект является одним из 19 структурных маяков четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд, которую совет директоров МВФ утвердил 31 марта.

Верховна Рада, Закон, Податки, ФЛП
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