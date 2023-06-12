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Анастасия Кожушко, редактор ленты

МВД просит поддержать переименование одной из улиц Киева в честь Дениса Монастырского

МВД просит поддержать переименование одной из улиц Киева в честь Дениса Монастырского
Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел Украины обратились к гражданам с просьбой поддержать инициативу переименования одной из улиц в Киеве, рядом со зданием МВД в честь Дениса Монастырского, бывшего главы министерства, который трагически погиб во время авиакатастрофы в Броварах 18 января.

Об этом сообщают в МВД и публикуют пошаговую инструкцию.

Для этого необходимо перейти по ссылке на опрос здесь, или:

  1. Войти в приложение Киев Цифровой в раздел Опрос. Найти соответствующий опрос.
  2. Нажать Принять участие.
  3. Выбрать вариант Да

Принять участие в опросе можно до 18 июня 2023 года.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Вертолет с руководством МВД упал рядом с детсадом и многоэтажкой.

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