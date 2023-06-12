Как получить статус участника боевых действий: необходимые документы и куда обращаться

Статус участника боевых действий (УБД) получают украинские военнослужащие, принимавшие участие в обороне и защите безопасности населения и интересов государства в связи с вторжением РФ.

Факты ICTV узнавали, как получить статус УБД, какие документы нужны и куда обращаться.

Статус УБД: как получить

Сегодня получить статус УБД могут не только военные, но и члены добровольческих формирований.

В то же время для получения статуса нужно собрать немало документов с подписями, доказательства участия в боевых действиях, проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус и тому подобное.

Сперва военный должен:

собрать документы с соответствующими подписями;

проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.

В свою очередь руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом этого порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

Решение о предоставлении статуса УБД принимают на основании:

обращения командира части, который подает документы на подчиненных военнослужащих;

личного обращения военнослужащего;

личного обращения лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

После обращения, документы военного направляются в специальную комиссию. Решение о предоставлении статуса УБД принимает:

комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий . Ее образуют в Минобороны, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Офисе Генерального прокурора, управления государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ДФС;

. Ее образуют в Минобороны, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Офисе Генерального прокурора, управления государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ДФС; межведомственная комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера и некоторых других категорий лиц в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Стоит отметить, что сначала документы отправляют на рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД. Если статус был вам предоставлен, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.

Если же вопрос по поводу предоставления статуса спорный, комиссия направляет документы на рассмотрение межведомственной комиссии.

В свою очередь межведомственная комиссия рассматривает документы и в случае необходимости уточняет информацию о лицах, в отношении которых они представлены (направляет необходимые запросы и тому подобное).

Какие документы нужны для статуса УБД

Нужно подать копии документов, которые бы подтвердили непосредственное участие лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

Это могут быть:

выдержки боевых донесений;

выдержки из журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

выдержки из вахтенных журналов;

копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

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