Из-за больших потерь и нехватки специалистов: войска РФ привлекают жителей в оккупации к ремонту техники

Российская армия начала привлекать жителей временно оккупированных территорий Украины к ремонту военной техники. Это обусловлено потерями РФ после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, оккупанты планируют пополнить недостаток военной техники снятием с консервации старых образцов вооружения.

В то же время российским войскам не хватает специалистов, которые специализируются на механике и могут восстановить поврежденную или устаревшую технику. Поэтому оккупанты принудительно привлекают специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники.

Один из подобных случаев зафиксирован на временно оккупированном Крымском полуострове, где враг проводит отбор автослесарей с местных станций технического обслуживания (СТО).

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных территорий Украины не сотрудничать с российской псевдоадминистрацией.

Источник: Центр национального сопротивления

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