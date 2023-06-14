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Юлия Захарченко, редактор ленты

Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари

Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари
Фото: Pexels

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Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари
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