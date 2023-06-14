Защищено: Фаворит Спорт: особенности пополнения счета для создания пари

Юлия Захарченко, редактор ленты
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Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш