Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию

В этом году студентов дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных учебных заведений не должны призывать во время мобилизации.

Однако молодые люди могут мобилизоваться по собственному желанию.

Как это происходит и что нужно знать о мобилизации студентов 2023 — читайте в нашем материале.

Мобилизация студентов 2023: кого могут призвать

В первую очередь мобилизация касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить в магистратуру, временно не числятся в студентах.

Они не получают отсрочку от мобилизации, ведь официально в это время не получают образование.

Порядок призыва на военную службу в Украине регулируется законами О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Могут ли призвать в армию студентов иностранных вузов

В Украине запрещено уезжать военнообязанным мужчинам за пределы страны. Еще недавно студенты иностранных университетов могли ездить на обучение в другие страны, однако теперь они не могут уезжать за границу.

Кого не будут мобилизировать

студентов ПТУ и училищ (получающих профессионально-техническое образование);

студентов вузов (получающих высшее образование);

ассистентов-стажеров;

аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной формах.

Мобилизация студентов: кому могут дать отсрочку

Отсрочка от призыва для обучения на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:

гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней;

студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если парень не хочет мобилизоваться, при получении повестки ему нужно предоставить специальную справку о том, что он учится (в территориальном центре комплектования).

Однако если парень хочет пройти службу, нужно написать соответствующее заявление в военкомате.

После этого ему предоставят академотпуск на время службы.

По словам адвоката Джамала Стаценко, призывать не будут в 2023 году студентов вузов, соискателей профессионального высшего образования. Однако подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. К тому же учителя и преподаватели также не могут быть мобилизованы.

Кроме этого, по словам эксперта, в 2023 году не будут призывать:

Сотрудников компаний, организаций и органов, которых забронировали для выполнения своих обязанностей.

Непригодных к службе лиц, то есть имеющих инвалидность или временно непригодных из-за состояния здоровья.

Граждан, содержащих и ответственных за троих или более детей до 18 лет. Под эту категорию также подпадают опекуны и родители совершеннолетних, имеющих I или II группу инвалидности.

Лиц, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

Граждан Украины, которые ухаживают за тяжелобольными членами семьи. Например, за женой или мужем, ребенком, матерью или отцом.

Попечителей, усыновителей, приемных родителей и родителей-воспитателей несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки.

Народных депутатов Украины и депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также некоторые категории чиновников.

Военнообязанных лиц, имеющих уже служащего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в эту категорию входят те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий на Востоке Украины.

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