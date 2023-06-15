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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ уже две недели пытается разбомбить аммиакопровод в Харьковской области — ОВА

Російські військові
Фото: Минобороны

Российские войска уже две недели пытаются разбомбить аммиакопровод Одесса-Тольятти в Харьковской области. Армия РФ все чаще использует ударные дроны-камикадзе Shahed иранского производства для ударов против Украины.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— В течение последних двух недель россияне вели прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе. Эксперты не фиксируют утечки технического аммиака, который остается в трубах. Сейчас угрозы для населения и экологии нет, — сказал он.

Войска РФ постоянно атакуют Харьковскую область — только за последние сутки обстреляли 20 населенных пунктов. Все чаще российская армия использует для нанесения ударов иранские ударные дроны Shahed.

В частности, в результате российских атак в Харьковской области без электричества остаются 85 населенных пунктов. Они находятся недалеко от границы с Российской Федерацией и линии фронта.

Более недели назад, 5 июня, в Купянском районе Харьковской области оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате российских атак тогда произошла разгерметизация трубопровода.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Куп'янськ, Україна-Росія, Харьковская область
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