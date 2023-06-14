В МИД опровергли информацию о проблемах с изготовлением загранпаспортов
В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о якобы проблемах с изготовлением загранпаспортов.
Об этом сообщил представитель МИД на своей странице в Facebook.
– Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановлении печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом Украина. Эта информация не соответствует действительности, – написал он.
Спикер отметил, что 8 июня МИД и полиграфкомбинат Украина заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу.
Уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов.
– Сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях. Украинцы, которые находятся за рубежом, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте: passport.mfa.gov.ua, – подчеркнул Николенко.
Украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме.
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