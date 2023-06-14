Все плавало: жители Чернобаевки рассказали о подтоплении из-за подрыва Каховской ГЭС

Жители Чернобаевки Херсонской области рассказали о последствиях подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

По словам местной жительницы Анджелики, вода стояла во дворе два дня, а потом начала сходить.

— На второй-третий день было сильное подтопление, все плавало. Наш дом затопило где-то на 5 см, подвал полностью. У людей, которые напротив — все было покрыто водой. Вода уже сошла, но все мокрое. Вода стояла два дня, а потом начала потихоньку сходить, — сказала женщина.

Еще один житель Чернобаевки рассказал, что его дом затопило буквально за полчаса, воды было по пояс.

Теперь мужчине придется делать в доме ремонт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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