Валентина Чорна, редактор ленты
Валентина Чорна, редактор ленты
Все плавало: жители Чернобаевки рассказали о подтоплении из-за подрыва Каховской ГЭС
Жители Чернобаевки Херсонской области рассказали о последствиях подтопления из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
По словам местной жительницы Анджелики, вода стояла во дворе два дня, а потом начала сходить.
— На второй-третий день было сильное подтопление, все плавало. Наш дом затопило где-то на 5 см, подвал полностью. У людей, которые напротив — все было покрыто водой. Вода уже сошла, но все мокрое. Вода стояла два дня, а потом начала потихоньку сходить, — сказала женщина.
Еще один житель Чернобаевки рассказал, что его дом затопило буквально за полчаса, воды было по пояс.
Теперь мужчине придется делать в доме ремонт.
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О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш