5 тыс. грн каждому: Шмыгаль сказал, когда начнутся выплаты пострадавшим из-за подрыва ГЭС
Правительство приняло решение об одноразовой денежной помощи в размере 5 тыс. грн каждому пострадавшему в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Выплаты начнутся в течение недели.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Херсонской области.
— Сегодня мы выделяем 560 млн грн для выплаты единовременной государственной помощи пострадавшим от наводнения в размере 5 тыс. грн на одного человека. Также даем поручение Минсоцполитики, Минреинтеграции и Минэкономики как можно быстрее разработать проект решения о порядке использования этих средств. Для того, чтобы уже в недельный срок мы начали такие выплаты, — подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, выделяется более 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье в результате наводнения.
Перед этим в Минреинтеграции сообщили, что единовременное пособие будет выплачиваться пострадавшим из подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей.
Кроме того, по совместной договоренности с международными партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь от ООН в размере 6 600 грн на человека.
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