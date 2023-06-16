Что такое баллистическое вооружение и какие ракеты есть у РФ

Баллистические ракеты – это снаряды, летящие по баллистической траектории. Это означает, что ракеты находятся в неуправляемом движении.

Именно баллистические ракеты для украинской ПВО являются одними из самых сложных целей, поскольку могут лететь на большие расстояния, а запускаться – со стационарных и мобильных установок.

Более подробно о том, что такое баллистическое вооружение и какую опасность оно несет для Украины – читайте в материале.

Какие баллистические ракеты имеет на вооружении РФ:

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Россия чаще всего использует баллистические ракеты Искандер. Также из менее серьезного баллистического вооружения РФ использует достаточно устаревшие Точку-У, Луну-М.

По словам эксперта, у врага в начале полномасштабного вторжения было 900 таких ракет, а сейчас осталось чуть больше сотни.

Баллистическая ракета отличается от крылатой тем, что она летает по баллистической траектории. То есть способна подниматься высоко и вертикально атаковать сверху. Крылатые ракеты могут постоянно маневрировать (как самолет без летчика).

Баллистические ракеты, которыми Россия обстреливает Украину, это ракеты малой и средней дальности, например, дальность Искандера – до 1 тыс. км. Она летит не совсем как снаряд (поднялся в небо и упал), а обладает способностью немного изменять направление движения во время полета. Однако Искандер не может делать такие маневры, как крылатая ракета, то есть развернуться и улететь в противоположном направлении. А крылатая – может (хоть на 180 градусов).

Баллистическая ракета Точка-У летит на расстояние 100-120 км, не маневрирует, а двигается по определенной траектории. Она вообще ничего не видит, летит прямо, как болванка, и легко перехватывается.

Также нашли они и Луну-М. Это ракета вообще с 1960-х годов, с дальностью еще меньшей, чем у Точки-У (70-80 км). Она очень неточная, может на 1 км отклоняться от цели. Это примерно как Катюша, которая у них когда-то была.

Зачем они их достали – неизвестно, смысла ведь от них мало.

Далее идут ракеты большей дальности, например морского или шахтного базирования. И, конечно, баллистические межконтинентальные ракеты, как SS-20, SS-22, Тополь, Сармат и другие.

Они поднимаются в космос и дальше летят по инерции как метеорит, а падают за счет силы притяжения.

Большие межконтинентальные ракеты имеют не одну головку, а 5-7 (ракет). Когда они улетают в космос, могут разделяться. С одной ракеты можно поразить 5-7 целей. Это – ядерный заряд.

Баллистические ракеты, которые сейчас использует РФ, например Искандер, тоже могут нести атомный заряд, но там может быть обычная взрывчатка (фугас и т. п.).

По разным данным, в России осталось до 120 Искандеров, поэтому они хотят приобрести иранские Zolfaghar и Fateh-110. Это тоже баллистические ракеты. Они имеют малую и среднюю дальность, причем летят на примерно такое же расстояние, как ракеты Искандер.

Бороться с баллистическими ракетами может система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Россияне взволновались, потому что Patriot может уничтожать как Искандеры, так и Zolfaghar или Fateh-110. Из почти 800 Искандеров, которые были запущены, мы сбили небольшое количество. Потому что имеющиеся у нас средства противовоздушной обороны не могли эти ракеты перехватывать.

Крылатые ракеты украинская ПВО сбивает довольно успешно, а вот баллистические – пока почти не может. На ее перехват имеется 10-15 сек. Комплексами, которые есть сейчас, это сделать трудно. Поэтому чтобы быстро и успешно сбивать баллистические ракеты, нам нужно получить Patriot.

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