Жара до +30 и дожди: прогноз погоды на выходные в Украине
Выходные, 17 и 18 июня, будут теплыми, местами даже жаркими, однако в западных регионах – дожди с грозами и в субботу, и в воскресенье, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 17 июня, дожди с грозами пройдут в западных областях, местами — на Востоке и на Днепропетровщине, на остальной территории — без осадков.
В воскресенье, 18 июня, дожди на Западе не прекратятся, на Востоке пройдут только в Донецкой области, а также в южных областях. В остальных регионах — сухая погода.
По ее прогнозам, в течение выходных дневная температура будет достигать +25 +30 градусов, на Западе прохладнее — от +19 до +24.
— В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, горячими, +27 +29 градусов, — уточнила Диденко.
Погода на выходные от Укргидрометцентра
17 и 18 июня, по прогнозам синоптиков, в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
На остальной территории — без осадков. Только в субботу днем в южных областях дожди и грозы.
В воскресенье на Юге, а также в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременные осадки.
В западных областях температура воздуха ночью +11 +17, днем +19 +25, на остальной территории — ночью +13 +19, днем +24 +30.
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