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Валентина Летяк, редактор ленты

Жара до +30 и дожди: прогноз погоды на выходные в Украине

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Фото: Pixabay

Выходные, 17 и 18 июня, будут теплыми, местами даже жаркими, однако в западных регионах – дожди с грозами и в субботу, и в воскресенье, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 17 июня, дожди с грозами пройдут в западных областях, местами — на Востоке и на Днепропетровщине, на остальной территории — без осадков.

В воскресенье, 18 июня, дожди на Западе не прекратятся, на Востоке пройдут только в Донецкой области, а также в южных областях. В остальных регионах — сухая погода.

По ее прогнозам, в течение выходных дневная температура будет достигать +25 +30 градусов, на Западе прохладнее — от +19 до +24.

— В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, горячими, +27 +29 градусов, — уточнила Диденко.

Погода на выходные от Укргидрометцентра

17 и 18 июня, по прогнозам синоптиков, в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории — без осадков. Только в субботу днем в южных областях дожди и грозы.

В воскресенье на Юге, а также в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременные осадки.

В западных областях температура воздуха ночью +11 +17, днем +19 +25, на остальной территории — ночью +13 +19, днем +24 +30.

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Источник: Укргидрометцентр
Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Жара
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