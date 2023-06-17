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Юлия Соколова, редактор ленты

ПриватБанк приостановит работу банкоматов и терминалов: озвучено время и причина

ПриватБанк
Фото: УНИАН

В ночь на воскресенье, 18 июня, ПриватБанк приостановит операции с карточками, работу своих банкоматов и терминалов. Причина – регламентные работы.

Соответствующее предупреждение появилось в соцсетях финучреждения.

В период с 00:30 до 06:00 воскресенья банк временно приостановит все операции с карточками.

Кроме того, не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы ПриватБанка.

– В ночь на 18 июня мы будем проводить регламентные работы процессингового центра… Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают, – отметили в пресс-службе.

Клиентов банка, которые планируют совершить важные покупки или переводы в поздний час, призвали учесть интервал проведения регламентных работ.

В финучреждении подчеркнули, что они необходимы для повышения качества и безопасности платежей карточками.

По данным пресс-службы, клиенты ПриватБанка в среднем совершают 28 млн платежей и других операций с карточками в день.

Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тыс. платежей ежеминутно.

В конце мая в работе мобильного приложения Приват24 произошел глобальный сбой. Программа не открывалась, но специалисты исправили проблему.

6 июня ПриватБанк сообщил о сбое в работе сервисов. Пользователи жаловались на задержки в работе сервисов банка, в частности Приват24, а также на сбой при оплате карточками через торговые терминалы.

Источник: ПриватБанк

Банк, ПриватБанк
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