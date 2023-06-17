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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине за время полномасштабного вторжения дистанционно поженились более 3 тыс. пар

українське весілля
Фото: Depositphotos

За время полномасштабной войны в Украине зарегистрировали более трех тысяч дистанционных браков. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В прошлом году Кабинет министров упростил процедуру бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте и с тех пор они имеют возможность дистанционно регистрировать брак.

— За период с 07.03.2022 по 15.05.2023 в рамках постановления КМУ от 07.03.2022 № 213 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины составлено 3 328 таких актовых записей о браке, — сообщили в Минюсте.

Отмечается, что из 3 328 таких заключенных актов о браке, 1 700 было зарегистрировано без личного присутствия кого-то из молодоженов.

На основании составленного командиром или руководителем акта женились 1 577 пар, главой учреждения здравоохранения — 51.

Больше всего браков зарегистрировали в Киеве (435). На втором месте Днепропетровская область (325), на третьем — Одесская область, где поженились так 244 пары.

На Львовщине соединили судьбы 213 пар, на Полтавщине — 184, в Черкасской и Винницкой областях было зарегистрировано 184 брака. В Минюсте добавили, что война не мешает любви.

В апреле в Институте демографии и социсследований имени Птухи отмечали, что ситуация с выездом украинцев за границу из-за войны является катастрофической, поскольку выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет и с детьми. Из-за этого в Украине значительно повышается нагрузка на трудоспособное население.

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Источник: Минюст
Свадьба, Министерство юстиции
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