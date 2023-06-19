Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Киеве по техническим причинам временно приостановили движение фуникулера
В Киеве по техническим причинам временно приостановили движение фуникулера.
Об этом сообщают в КГГА.
– КП Киевпастранс приносит извинения за временные неудобства, – говорится в сообщении.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, в мае в КГГА заговорили о повышении тарифов за проезд в коммунальном транспорте и отметили, что не могут развивать услуги по перевозкам в столице из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков.
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Источник: КГГА
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