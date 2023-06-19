В Киеве по техническим причинам временно приостановили движение фуникулера.

Об этом сообщают в КГГА.

– КП Киевпастранс приносит извинения за временные неудобства, – говорится в сообщении.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в мае в КГГА заговорили о повышении тарифов за проезд в коммунальном транспорте и отметили, что не могут развивать услуги по перевозкам в столице из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков.

Источник : КГГА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.