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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киеве по техническим причинам временно приостановили движение фуникулера

В Киеве по техническим причинам временно приостановили движение фуникулера
Фото: УНИАН

В Киеве по техническим причинам временно приостановили движение фуникулера.

Об этом сообщают в КГГА.

– КП Киевпастранс приносит извинения за временные неудобства, – говорится в сообщении.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в мае в КГГА заговорили о повышении тарифов за проезд в коммунальном транспорте и отметили, что не могут развивать услуги по перевозкам в столице из-за убыточности коммунальных предприятий-перевозчиков.

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Источник: КГГА
Київ, КГГА
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