Из освобожденных Пятихаток на Запорожье эвакуировали семью с двумя детьми

Из освобожденного села Пятихатки Запорожской области удалось эвакуировать семью из шести человек, двое из них — дети.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что эвакуированные находятся в состоянии легкого шока.

— Это линия разграничения, где линия фронта и проходит. Они находились в подвалах, чтобы сохранить свою жизнь. В семье есть двое детей, — сказал Малашко во время общения с Яной Брензей.

По словам главы ОВА, на данный момент в населенном пункте остается около 20 человек.

Напомним, что сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение села Пятихатки в Запорожье.

В течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения войск Таврия освободили 8 населенных пунктов.

В частности, Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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