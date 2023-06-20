Анна Голишевская, редактор ленты
Что нужно брать с собой на НМТ 2023: полный список
В этом году выпускники украинских школ для поступления в вузы составляют НМТ. Мультимедийный тест абитуриенты смогут пройти до 24 июля (именно тогда заканчивается дополнительная сессия). Однако, что нужно брать с собой на НМТ 2023 – читайте в материале.
Что нужно иметь с собой на НМТ 2023
- сертификат участника;
- паспорт (вместо него можно взять заграничный, предъявить документ в Дії);
- приглашение-пропуск (напечатанный);
- бутылку с питьевой водой без этикетки;
- две ручки.
Как получить приглашение-пропуск на НМТ
Специальное приглашение участники могут увидеть в персональных кабинетах на сайте УЦОКО. Для этого нужно зайти в раздел Место проведения. Пропуск следует загрузить и распечатать перед тестированием. Приглашение появляется на сайте не позднее, чем за 10 дней до экзамена.
Что нельзя брать с собой на НМТ
В пункте тестирования запрещено пользоваться гаджетами. Это касается и следующих вещей:
- наушников;
- учебников;
- калькуляторов;
- фотоаппаратов.
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