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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Что нужно брать с собой на НМТ 2023: полный список

НМТ
Фото: Unsplash

В этом году выпускники украинских школ для поступления в вузы составляют НМТ. Мультимедийный тест абитуриенты смогут пройти до 24 июля (именно тогда заканчивается дополнительная сессия). Однако, что нужно брать с собой на НМТ 2023 – читайте в материале.

Что нужно иметь с собой на НМТ 2023

  • сертификат участника;
  • паспорт (вместо него можно взять заграничный, предъявить документ в Дії);
  • приглашение-пропуск (напечатанный);
  • бутылку с питьевой водой без этикетки;
  • две ручки.

Как получить приглашение-пропуск на НМТ

Специальное приглашение участники могут увидеть в персональных кабинетах на сайте УЦОКО. Для этого нужно зайти в раздел Место проведения. Пропуск следует загрузить и распечатать перед тестированием. Приглашение появляется на сайте не позднее, чем за 10 дней до экзамена.

Что нельзя брать с собой на НМТ

В пункте тестирования запрещено пользоваться гаджетами. Это касается и следующих вещей:

  • наушников;
  • учебников;
  • калькуляторов;
  • фотоаппаратов.
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Вступна кампанія, Школа
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