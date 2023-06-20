Что нужно брать с собой на НМТ 2023: полный список

В этом году выпускники украинских школ для поступления в вузы составляют НМТ. Мультимедийный тест абитуриенты смогут пройти до 24 июля (именно тогда заканчивается дополнительная сессия). Однако, что нужно брать с собой на НМТ 2023 – читайте в материале.

Что нужно иметь с собой на НМТ 2023

сертификат участника;

паспорт (вместо него можно взять заграничный, предъявить документ в Дії);

приглашение-пропуск (напечатанный);

бутылку с питьевой водой без этикетки;

две ручки.

Как получить приглашение-пропуск на НМТ

Специальное приглашение участники могут увидеть в персональных кабинетах на сайте УЦОКО. Для этого нужно зайти в раздел Место проведения. Пропуск следует загрузить и распечатать перед тестированием. Приглашение появляется на сайте не позднее, чем за 10 дней до экзамена.

Что нельзя брать с собой на НМТ

В пункте тестирования запрещено пользоваться гаджетами. Это касается и следующих вещей:

наушников;

учебников;

калькуляторов;

фотоаппаратов.

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