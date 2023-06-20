Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины

війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска не намерены легко сдавать захваченные населенные пункты. Сейчас продолжаются ожесточенные бои на временно оккупированных территориях Юга Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— На Юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. И там есть определенные продвижения на всех тех направлениях, по которым движутся наши Силы обороны. Но действительно враг просто так не планирует сдавать позиции, которые он уже занял, поэтому продолжаются ожесточенные бои, — отметила Маляр.

Заместитель министра обороны рассказала, что российские войска сплошь минируют поля и не предупреждают местных жителей. Это может быть опасно для людей, которые там находятся.

— Мы сталкиваемся с тем, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что даже гражданские населенные пункты в Запорожской области враг минирует и даже не предупреждает об этом местных жителей. На самом деле это не только проблема для Вооруженных сил Украины, которые осуществляют наступление, а россияне воюют с гражданским населением. Прежде всего это опасно для людей, которые там находятся.

Мы можем характеризовать действия, которые происходят сейчас, это бои, если мы говорим о Юге, где мы наступаем, а враг — в обороне. В то же время у нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы — в обороне. Мы постепенно, небольшим шагами, но уверенно движемся вперед. Можно даже аллегорию привести, что выгрызаем каждый метр земли у врага, — утверждает Маляр.

Читайте также
Российская армия заминировала пруд-охладитель Запорожской АЭС — Буданов
Кирило Буданов

Война в Украине, Ганна Маляр, Запорожская область, ВСУ, Міноборони України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине
Ентоні Блінкен
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Каховська ГЕС
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
Живой и здоровый: появились первые фото Буданова после фейков РФ о его “смерти”
Кирило Буданов
Масштабы затопления лесов после подрыва ГЭС превышают площадь лесов Исландии – ОПУ
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь