Выгрызаем каждый метр земли у врага: Маляр о ситуации на Юге Украины

Российские войска не намерены легко сдавать захваченные населенные пункты. Сейчас продолжаются ожесточенные бои на временно оккупированных территориях Юга Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— На Юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. И там есть определенные продвижения на всех тех направлениях, по которым движутся наши Силы обороны. Но действительно враг просто так не планирует сдавать позиции, которые он уже занял, поэтому продолжаются ожесточенные бои, — отметила Маляр.

Заместитель министра обороны рассказала, что российские войска сплошь минируют поля и не предупреждают местных жителей. Это может быть опасно для людей, которые там находятся.

— Мы сталкиваемся с тем, что враг сплошь заминирует поля. Есть информация, что даже гражданские населенные пункты в Запорожской области враг минирует и даже не предупреждает об этом местных жителей. На самом деле это не только проблема для Вооруженных сил Украины, которые осуществляют наступление, а россияне воюют с гражданским населением. Прежде всего это опасно для людей, которые там находятся.

Мы можем характеризовать действия, которые происходят сейчас, это бои, если мы говорим о Юге, где мы наступаем, а враг — в обороне. В то же время у нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы — в обороне. Мы постепенно, небольшим шагами, но уверенно движемся вперед. Можно даже аллегорию привести, что выгрызаем каждый метр земли у врага, — утверждает Маляр.

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